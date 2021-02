Meurtre de l'ambassadeur d'Italie : les réactions des habitants de Goma

Goma, le jour d'après. Les habitants de la capitale de la province du Nord-Kivu veulent croire que l'attaque meurtrière dont a été victime lundi l'ambassadeur d'Italie Luca Attanasio va pousser la communauté internationale à réagir.

"c'est un moment opportun pour que la communauté nationale et internationale puissent voir dans quelle situation nous vivons ici depuis très longtemps", explique un passant qui poursuit sur un ton plus offensif, "ce n'est pas seulement une situation qui touche l'ambassadeur comme le disent les médias et les réseaux sociaux, c'est une question qui nous touche tous depuis des années. J'ai 30 ans et j'ai toujours connu ce genre de choses."

"Il faut agir pour les Congolais"

Un peu plus loin un autre habitant de Goma poursuit dans la même veine : "la communauté internationale ne doit plus seulement présenter de la compassion pour les Congolais mais aussi agir pour les Congolais."

_Ce mardi à _Kinshasa, le président du pays Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi se sont rendus à la résidence de l'ambassadeur pour "une visite de consolation" à sa veuve et aux jeunes orphelines.

Les corps rapatriés en Italie

L'ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balles lorsque le convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade près de la frontière avec le Rwanda. Son garde du corps italien Vittorio Iacovacci et un chauffeur congolais du PAM, Moustapha Milambo, ont aussi été tués.

Un peu plus tard dans la journée, le corps de l'ambassadeur italien et celui de son garde du corps ont été rapatriés vers l'Italie.Un avion militaire a décollé en milieu d'après-midi de l'aéroport de Goma.