L'atterissage de Persévérance sur Mars prévu ce jeudi

Le jeudi 18 février 2021 marquera peut-être la date d’atterrissage de Persévérance sur la planète Mars.

D’après la Nasa, son rover Persévérance devrait atterrir sur Mars grâce a une manœuvre qui durera sept minutes. Les ingénieurs de l’agence spatiale l’ont baptisée les 7 minutes de terreur.

L'arrivée est prévue à 21 h 55 heure française.

Avec un décalage de communication de 11 minutes et demie dans chaque sens, le rover sera seul, incapable de se fier aux contrôleurs de vol.

Plus rapide que les précédents véhicules pour Mars mais toujours à une vitesse glaciaire, le six roues Persévérance traversera sa zone atterrissage, le cratère Jezero, pour recueillir les morceaux de roches et de graviers les plus attrayants.

Le rover mettra les échantillons de côté pour qu'ils soient récupérés par un autre engin qui sera lancé en 2026.

Selon un plan élaboré par la NASA et l'Agence spatiale européenne, le trésor géologique arrivera sur Terre au début des années 2030.

Les scientifiques affirment que la récupération de ces échantillons, est le seul moyen de savoir si la vie s'est épanouie sur une planète Mars humide et mouillée il y a 3 à 4 milliards d'années.

Les États-Unis sont toujours le seul pays à avoir réussi à se poser sur Mars, à commencer par les Vikings de 1976. Deux engins spatiaux sont toujours en activité à la surface : Curiosity et InSight.

Des vaisseaux russes et européens écrasés jonchent le paysage martien, ainsi que le Mars Polar Lander de la NASA, qui a échoué en 1999.