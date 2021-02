Harlem rend hommage à sa star locale, Cicely Tyson

À New York aux Etats-Unis, des centaines d'admirateurs ont rendu hommage à l'actrice Cicely Tyson.

Lundi, une foule intergénérationnelle s’est pressée à la célèbre église baptiste abyssinienne de Harlem, quartier d’origine de la pionnière.

La mort de l’actrice américaine décédée le 28 janvier a suscité une vague d’émotions sur les réseaux sociaux, de la part de célébrités. Egalement bouleversés, ses fans ont traversé les Etats-Unis pour pouvoir lui rendre un dernier hommage dans le respect des règles sanitaires :

"J'ai fait tout ce chemin depuis Los Angeles, en Californie, juste pour être ici pour ce moment. Et mon pote d'Atlanta est venu aussi, donc c'est tout simplement remarquable. Grande actrice, j'adore tous ses films. Il fallait que je sois là aujourd'hui."

Cicely Tyson avait 96 ans, elle a été la première femme noire à avoir un rôle récurrent dans une série télévisée dramatique, le drame de 1963 "East Side, West Side".

Sa performance en tant que femme de métayer dans le film "Sounder" de 1972 a confirmé sa célébrité et lui a valu u ne nomination aux Oscars.

Elle a ensuite remporté deux Emmy Awards pour son rôle d'ancienne esclave de 110 ans dans la série télévisée de 1974 "The Autobiography of Miss Jane Pittman" et un autre Emmy 20 ans plus tard pour "Oldest Living Confederate Widow Tells All".

À 88 ans, Tyson a remporté un Tony Award pour la reprise de "The Trip to Bountiful" de Horton Foote en 2013.

Le président Barack Obama lui a remis la Médaille de la liberté en 2016.