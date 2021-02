Caire : au moins trois morts dans l’effondrement d'un immeuble

Au moins trois personnes ont perdu la vie après l’effondrement partiel d’un immeuble d’habitation au Caire, la capitale égyptienne. L’annonce a été faite lundi par les autorités du pays.

Les trois victimes appartiennent à une même famille. Les secours tentent toujours de retrouver d’éventuels survivants coincés sous les décombres. Un enfant a déjà été a été secouru et transporté à l’hôpital.

Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Le secteur immobilier en Egypte fait recette, notamment dans les grandes villes comme Alexandrie ou le Caire, et les normes architecturales sont souvent reléguées au second plan. Des étages supplémentaires, par exemple, sont souvent ajoutés sans l’autorisation des pouvoirs publics.

Le gouvernement égyptien a déclenché récemment une lutte contre les constructions illégales, emprisonnant et condamnant à des amendes les contrevenants et, dans de nombreux cas, détruisant les bâtiments.