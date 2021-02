Premier vol entre Tripoli et Benghazi après cinq ans de suspension

Un vol pour symboliser la réunification de la Libye. Ce mercredi, un avion de la Libyan Airlines a atterri à l’aéroport Benina de Benghazi, à l’Est, en provenance de l’aéroport Mitiga de Tripoli, à l’Ouest, après cinq ans de suspension en raison de la guerre civile et les restrictions de vols causés par la pandémie de coronavirus.

La délégation à bord de ce premier vol comprenait des membres du conseil d'administration de la compagnie et certains directeurs de départements et de bureaux, qui ont rencontré leurs homologues à Benghazi pour compléter les procédures d'unification au niveau administratif et financier. Ce vol de la Libyan Airlines a commencé son voyage à Misrata, la deuxième plus grande ville du pays.

"Avec la Libyan Airlines, nous commençons aujourd’hui l'exploitation des premiers vols directs entre l'aéroport de Mitiga et l'aéroport de Benina. Cette connexion entre les villes libyennes est voulue depuis un certain temps, depuis très longtemps. L'accueil est fantastique dans la ville de Benghazi. Avec le bénédiction et l'aide de Dieu, les compagnies aériennes libyennes pourront opérer des vols vers la ville de Benghazi", a déclaré le porte-parole de la Libyan Airlines, Saad Abu Khotwa

Pour le directeur de la holding libyenne, ce vol est le fruit des efforts conjoints de l'aviation civile à l'Est et a l'Ouest."Nous sommes heureux en ce jour béni. Je félicite la compagnie Libyan Airlines à l'est, à l'ouest et au sud pour la réception de ce vol après son décollage de la ville de Misrata jusqu’à Tripoli, avec à son bord une délégation de l'administration de la Libyan Airlines, de la holding à Tripoli et du Conseil national de planification. Je salue tout le monde et je bénis ces heures pour la réunification de la Libye", avance Izz Al-Din Al-Mashnoun.

Selon un communiqué officiel, les vols intérieurs et extérieurs de la Libyan Airlines seront opérationnels dès de la semaine prochaine.