Libye : le nouveau Premier ministre appelle à l'unité

La Libye a entamé une nouvelle phase de transition, avec l’élection d’un exécutif pour préparer le scrutin de décembre. Ce samedi, le Premier ministre intérimaire, Abdul Hamid Dbeibah, s’est exprimé pour la premiere fois à la television nationale.

Originaire de Misrata, le nouveau Premier ministre dispose de 42 jours pour former un gouvernement et obtenir un vote de confiance du Parlement. Réputé proche de la Turquie et de la confrérie islamiste des Frères musulmans, il doit désormais conduire son pays vers des élections en fin d'année.Sa nomination comme Premier ministre par intérim a créé la surprise.

Abdul Hamid Dbeibah a occupé plusieurs fonctions importantes sous le régime de Mouammar Kadhafi, figurant dans le premier cercle des hommes de confiance de l'ancien dictateur. Il a notamment dirigé la Compagnie libyenne d'investissement et de développement (Lidco), une société étatique d'envergure. Il y a chapeauté en particulier des projets de construction, dont un millier de logements à Syrte et un complexe administratif dans la province de Joufra.

Lors de sa premiere allocution télévisée, le nouveau Premier ministre a fait un appel à l'unité des Libyens. "Je tiens à féliciter tous les Libyens pour ce succès important. L’accord d’une nouvelle feuille de route politique est une voie pouvant mettre fin au conflit et parvenir à des élections sur une base constitutionnelle et démocratique". Et d'ajouter : "J'appelle tout le monde à se rassembler autour de ce gouvernement pour commencer la reconstruction du pays sur une base solide et répondre aux aspirations et aux sacrifices de notre peuple."

Deux factions rivales se disputent la Libye depuis la chute de Mouammar Khadafi en 2011. Des élections prévues en décembre devraient mettre fin des années de chaos.