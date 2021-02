Des sud-africains réagissent au choix du vaccin john & john

C’est la semaine prochaine que sera donné le top départ de la vaccination contre le coronavirus en Afrique du sud. Première cible, le personnel de santé. Les autorités sud-africaines ont jeté leur dévolu sur un vaccin encore à l’étape expérimentale le Johnson & Johnson.

"Je pense que c'est la bonne décision de passer à un vaccin dont il a été démontré en Afrique du Sud qu'il protège contre la nouvelle variante qui circule ici et, dans ce contexte, avec une protection contre les maladies graves de 85%. Et c'est exactement ce que nous voulons. Je pense donc que c'était la bonne décision de passer au plan B", explique Willem Hanekom, directeur de l'Institut africain de recherche sur la santé.

Préféré aux doses d’Astrazeneca dont l’efficacité face au variant en cours dans le pays serait mitigée. Le vaccin john & john n’a encore été autorisé dans aucun pays pour un usage généralisé. Et n’a pas encore aussi reçu l’aval de l'autorité de réglementation.

"Je reconnais que le fait que Johnson & Johnson n'ait pas encore été approuvé par l'autorité réglementaire pose problème, mais en attendant, il pourrait être utilisé dans le cadre d'une étude, car il est approuvé pour être utilisé dans des contextes d'étude. Les études pourraient donc être modifiées pour en faire ce que nous appelons des études de phase 3B et où chacun reçoit le vaccin et fait l'objet d'un suivi. Je ne suis donc pas tout à fait sûr de ce que le plan prévoit pour la semaine prochaine. Je pense que nous devons encore entendre les détails. Mais il est clair qu'il peut être utilisé dès à présent dans le cadre de l'étude et il faut espérer qu'il sera bientôt approuvé par l'organisme de réglementation", souligne Willem Hanekom.

Selon une étude menée en Afrique du Sud, ce vaccin offre une meilleure protection contre les maladies graves, avec une efficacité de 85 % après 28 jours.