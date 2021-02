Justice : Dominic Ongwen, face au verdict

La Cour pénale internationale doit se prononcer sur le sort de Dominic Ongwen, ancien chef de l'Armée de résistance du Seigneur.

Après plusieurs années de procès, c'est l'heure du verdict pour Dominic Ongwen. Ce jeudi la Cour pénale internationale doit se prononcer sur la sentence de l'ougandais qui fait face à 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Dominic Ongwen, un des principaux commandants de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), au moment de son arrestation est accusé de meurtres, de viols, des mariages forcés et de conscriptions d’enfants de moins de 15 ans. Selon la Cour pénale internationale, plus de 250 000 personnes auraient été victime des exactions commises par le groupe armé de Joseph Kony, qui a semé la terreur dans le Nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005.

Mais la défense du seigneur de guerre invoque les traitements qu'il avait lui même subi lors de son enrôlement de force à l'âge de 10 ans dans la LRA. « Enlevé, brutalisé, transformé en machine de combat », il a subi des crimes similaires à ceux qu'on lui reproche, ont plaidé ses avocats. Selon le Statut de Rome, l'enfant-soldat devenu seigneur de guerre pourrait alors être exonéré de responsabilité pénale en cas de trouble mental.

