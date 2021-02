Tigré : le leader du TPLF serait toujours en vie

Les rumeurs le donnaient pour mort, mais le leader déchu du Tigré serait bien en vie.

Debretsion Gebremichael aurait selon Tigrai Media House, adressé un message à ses concitoyens. Un enregistrement audio, diffusé dimanche sur les réseaux sociaux, lui est attribué dans lequel il accuse les forces éthiopiennes et érythréennes de mener une guerre dévastatrice et génocidaire dans la région du Tigré.

Le leader du TPLF appelle les Tigréens à continuer à se battre, et exhorte la communauté internationale à enquêter sur des atrocités présumées. Il dit et je cite, plusieurs dirigeants du TPLF ont payé et continuent de payer l'ultime sacrifice mais cela ne nous fera certainement pas reculer.

Debretsion Gebremichael est introuvable depuis début décembre.

Pour sa part, Addis-Abeba a dénoncé des affirmations sans fondement et invite la communauté internationale et les médias à soutenir les efforts du gouvernement afin de traduire le TPLF en justice au lieu de les couvrir.

Les gouvernements érythréen et somalien ont précédemment nié que leurs troupes étaient impliquées dans le conflit.

Cette déclaration n'est pas diffusée ce week-end par hasard. Le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés se trouve précisément dans le Tigré, depuis samedi, auprès des réfugiés érythréens.