L'Éthiopie célèbre l’Épiphanie sur fond de crise au Tigré

Cette année encore, l'Éthiopie n'a pas dérogé à sa très grande tradition, la grande fête orthodoxe de Timkat a été célébrée en dépit d'une instabilité sécuritaire au Tigré.

C'est dans une ferveur collective que chaque mois de Janvier, le peuple a commémore le baptême de Jésus dans le Jourdain et l’épiphanie éthiopienne à travers des festivités extraordinaires qui s’étalent sur trois jours . Pour cette année, Addis-Abeda, Aksoum et Gonder ont vibré au rythme de sons et danses traditionnelles.

"La renaissance de l'Éthiopie au Timkat de Gondar c'est le slogan de cette année. ceci signifie que pour les Éthiopiens, c'est un nouveau départ. On parle de la renaissance de l'Éthiopie, en particulier grâce à ce que le gouvernement est en train de réaliser avec l'opération de maintien de l'ordre" soutient le maire de la ville de Gondar, Molla Melkamu.

Les festivités du Timkat qui s'étalent sur trois jours avaient un goût un peu amer pour certains éthiopiens en raison du conflit en cours entre les forces gouvernementales et celles des dissidents du Tigré.

"Il y a beaucoup de familles à Welkait Tegede, donc avant que l'incident de Maykadra n'arrive à ces familles, nous étions très joyeux quand nous y sommes allés. La question de Metekel est très préoccupante. Des gens sont chassés de chez eux et sont tués".

Pour cette année, Addis-Abeda, Aksoum et Gonder ont vibré au rythme de sons et danses traditionnelles. Des milliers de fidèles et d'ecclésiastiques vêtus de robes blanches ont défilé dans les rues , accompagnés d’orchestres, chants, banquets et autres réjouissances pour célébrer le baptême du Christ.

La célébration s'est poursuivie avec le rituel , autour du bain de Fassilidas, construit au XVIIe siècle. L'une des dernières étapes de la fête de Timkat qui consiste a commémoré le baptême du Christ dans le Jourdain en s’aspergeant d’eau bénite ou en s’immergeant dans le bassin.

Des dizaines de milliers de pèlerins convergent chaque année vers l’ancienne capitale du royaume chrétien d’Abyssinie pour cette célébration inscrite en 2019 par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité.