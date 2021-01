Afrique du Sud : une ONG aide à l'inhumation des musulmans

Dans la communauté musulmane de Johannesburg en Afrique du Sud, les enterrements ont lieu dans le respect de la tradition islamique.

Une ONG aide à l'inhumation de ses morts du Covid à Lenasia, une banlieue près de la capitale. En pleine pandémie de coronavirus, cette association a obtenu l'autorisation des autorités afin de pratiquer les rites funéraires propres à l'Islam. 180 personnes ont déjà été enterrées par l'équipe de Saaberie Chishty Society, la plupart du temps dans les 12 heures et toutes les 24 heures comme l'exige la tradition islamique.

Quand nous avons vu les images de l'étranger, où ils faisaient des enterrements de masse, quand ils parlaient d'enterrements de masse, nous étions inquiets, en tant que musulmans, nous ne pourrions pas remplir les droits de nos défunts

Nous avons donc créé une installation séparée pour le bain et l'enterrement des corps. Nous veillons à ce que toute notre équipe porte des équipements de protection individuelle et soit formée à leur utilisation, et à leur retrait. Ainsi, nous prévenons l'infection dans ce domaine explique Aboobaker Sayed, le responsable de l'ONG Saaberie Chishty Society,

Saaberie Chishty Society, intervient également au domicile des malades musulmans du Covid-19 grâce à ses ambulances. Les deux ambulances assurent par jour le transfert vers les centres de soins de 14 cas de Covid-19.

L'Afrique du Sud, avec 60 millions de personnes, compte plus d' 1 million de cas confirmés de Covid-19, soit 41 % de l'ensemble de tous les cas des 54 pays du continent, un continent de 1,3 milliards de personnes.