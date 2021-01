Massage aux serpents au Caire

Des serpents vivants sont amenés à se glisser sur le dos des personnes qui suivent une thérapie de relaxation. Leurs mouvements sont aléatoires, car ils peuvent être en zigzag ou circulaires, sans motif particulier.

Chaque zone où le serpent se déplace stimule la circulation sanguine dans le corps. Les adeptes du message redoutent dans un premier temps cette nouvelle technique. La peur du serpent passe par là.

"Honnêtement, au début, c'était très effrayant. Il est difficile de décrire le fait de les sentir bouger sur mon corps. Mais ensuite, on s'y habitue. C'est tellement relaxant et sûr, en fait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Au fil de la séance, le mouvement des serpents détend le corps et votre esprit ressent une connexion avec les serpents. Votre esprit circule avec leurs mouvements autour du corps, une sensation agréable", explique Mohamed El Bendary, adepte de la méthode. Et d’ajoute, ‘’ le plus effrayant est le python, qui est beaucoup plus gros et plus lourd. Il se presse sur le corps et le front pour donner une sensation de détente, réduire la douleur et la tension musculaire’’.

Plus de peur que de mal donc. Un détail : les serpents utilisés sont privés de venins. Suffisant peut-être pour éliminer la peur liée au risque d’envenimement.

Le ‘’snake massage’’ devient donc une méthode originale dont on vante les bénéfices. Les massages aux serpents stimulent le flux sanguin et la circulation cérébrale, élimine la peur et la tension, stimule les hormones liées à la relaxation et au bonheur, ce qui renforce à son tour le système immunitaire et la confiance en soi selon le responsable du centre.

Sedki a commencé le massage aux serpents au début de l'année 2021 dans la capitale égyptienne. Il parie sur l’essor de la pratique.

"Nous avons d'abord ciblé nos clients réguliers, nous leur avons montré des photos de la séance, ainsi que les avantages et la sécurité. La plupart d'entre eux se sont montrés intéressés et ont adhéré. Le bouche-à-oreille a permis de diffuser l'information, puis les médias sociaux ont renforcé l'élan. Je peux voir que la session gagne en popularité. Notre rêve a commencé il y a cinq ans pour diffuser la culture du massage en Égypte et faire en sorte que les gens l'adoptent", souligne-t-il.