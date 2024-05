Kenya : la course aux antivenins face à la hausse de morsures de serpents

Le Kenya fait face à une situation critique alors que les morsures de serpents entraînent une mortalité et une morbidité importantes parmi sa population.

Environ 20 000 personnes sont mordues par des serpents chaque année, avec environ 4 000 décès et 7 000 cas de complications de santé permanentes. Cette crise est aggravée par l'inefficacité des antivenins importés, souvent spécifiques à certaines régions et inadaptés aux espèces locales de serpents.

Conflit croissant entre humains et serpents

Le conflit entre humains et serpents au Kenya s'intensifie en raison de la destruction des habitats et du changement climatique. La déforestation pour l'agriculture et l'exploitation forestière contraint les serpents à chercher de la nourriture et de l'eau dans les établissements humains. Les conditions météorologiques imprévisibles exacerbent encore la situation, les serpents étant déplacés par les inondations ou cherchant de l'eau pendant les périodes de sécheresse.

Solutions locales et initiatives de recherche

Pour faire face au taux élevé de mortalité dû aux morsures de serpents, des scientifiques locaux du Kenya Snakebite Research and Intervention Centre (KSRIC) développent des antivénins spécifiques en collaboration avec la Liverpool School of Tropical Medicine. Leur objectif est de créer des traitements à la fois efficaces et accessibles à la population. Le coût élevé des antivénins reste un obstacle majeur pour les Kenyans victimes de morsures.

Éducation communautaire et prévention

Le KSRIC se concentre également sur l'éducation des communautés à la prévention et aux premiers secours en cas de morsure de serpent, ainsi que sur la formation des agents de santé à la gestion appropriée des morsures de serpent. Cette initiative est cruciale pour réduire le nombre de décès et améliorer les résultats des traitements.