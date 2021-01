Tunisie : la jeunesse proteste contre la répression et la corruption

Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues des villes tunisiennes samedi pour protester contre la répression policière, la corruption et la pauvreté.

"Il y a dix ans, il y a eu le plus grand vol de la révolution aux Tunisiens et de leurs revendications contre les islamistes", commentent Monji Rahoui, député et membre du bureau politique du Parti unifié des patriotes démocrates, qui avait pris part au cortège.

Ces manifestations ont débouché sur de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre. La police a annoncé l'arrestation de 700 personnes au cours des derniers jours qui ont vu les jeunes lancer des pierres et des bombes à essence sur les forces de sécurité, qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Pour Kadhem Bhiri, un étudiant de Tunis, "il y a une volonté de construire une nouvelle conscience dans le pays, loin de celles qui financent le discours des chaînes de télévision. Il est temps d'en finir, de changer une bonne fois pour toutes".

La barre des 6 000 décès du Covid

Les manifestations s'enchaînent alors que la Tunisie est touchée de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. L'économie du pays est gravement impactée, les hôpitaux commencent à être submergés. La barre des 6 000 décès officiels a été franchie avec un triste record de 103 décès pour la seule journée de jeudi.