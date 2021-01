CHAN 2021 : Samuel Eto'o s'invite au dernier entraînement du Cameroun

Le Cameroun joue sa qualification pour les quarts de finale du CHAN ce dimanche à 20h00 face au Burkina Faso. Un match couperet pour l'équipe A' des Lions Indomptables qui a reçu la visite surprise samedi lors du dernier entraînement de l'icone nationale, Samuel Eto'o.

L'ancien international (118 sélections et 46 buts) et ex-attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan a pris la parole devant le groupe :

"Dieu ne viendra pas jouer à votre place"

« Quand vous allez faire votre prière demain, demandez à Dieu tous ce que vous voulez mais donnez tous ce que vous avez à l’intérieur parce qu’il ne viendra pas jouer à votre place. Je sais jouer au ballon, vous savez jouer au ballon et quand on sait jouer au ballon le reste suit, je suis rentré dans ce stade et j’ai fait ce que j’aime le plus servir mon beau pays le Cameroun. C’est la seule chose que vous avez à faire demain, servir votre pays et profiter de ce moment car il ne va pas revenir ».

Le pays hôte de la compétition est sous pression dans un groupe A particulièrement relevé : après une courte victoire 1-0 sur le Zimbabwe et un nul 1-1 face au Mali, le Cameroun peut être éliminé de la compétition en cas de défaite face au Burkina Faso (3e avec 3 points).

Pas de droit à l'erreur

« Nous on a la pression parce que nous sommes dans les tribunes, mais vous n’avez pas de pression parce que vous êtes là, parce que vous jouez, ça dépend de vos jambes, moi je l’ai car je suis dans les tribunes, je dois crier, pour demain mes chers frères on n’en parle plus », a conclu Samuel Eto'o

Le coup d'envoi de la rencontre décisive ente le Cameroun et le Burkina Faso sera donné à 20h00 sur la pelouse du stade Omnisport Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.