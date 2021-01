Sierra Leone : nouvelles restrictions contre le coronavirus

Les autorités de la Sierra Leone ont annoncé le jeudi boucler la capitale Freetown . L’annonce a été faite jeudi par les autorités qui ont décidé par ailleurs de rétablir un couvre-feu dans tout le pays, de 20 heures à 5 heures du matin, pour tenter d’endiguer la propagation ‘’ exponentielle’’ des cas de coronavirus.

Une augmentation ’’ imputable pour une grande part à la période des fêtes", selon les autorités.

C’est lundi que ces mesures entreront en vigueur pour deux semaines. Et pourront subir une prolongation.

Freetown a recensé plus de la moitié des cas de contamination dans le pays. Les autorités ont décidé de restreindre les entrées et sorties de la Western Area, territoire correspondant à Freetown et ses alentours. Les déplacements en dehors de la capitale considérée comme essentiels sont assujettis à un test Covid négatif de moins de 72 heures. Une passe électronique sera introduite "pour réguler les mouvements essentiels.

La Sierra Leone a déclaré 3.081 cas de contamination et 77 décès depuis mars 2020.