Moussa Dembélé prêté à l'Atletico Madrid

L'attaquant français de 24 ans va être prêté six mois par l'Olympique Lyonnais au club espagnol l'Atlético Madrid.

Une opération qui selon plusieurs sources va coûter 1,5 million d'euros aux Colchoneros, 33,5 millions d'euros et des bonus s'élevant à 5 millions d'euros seront également ajoutés. Une belle opération pour l'Olympique Lyonnais qui avait recruté Moussa Dembélé au Celtic contre 22 millions d'euros en 2018.

Agé de 24 ans, l'avant centre Moussa Dembélé a été formé au PSG aux côtés d’Adrien Rabiot et Kingsley Coman. Il a débuté sa carrière professionnelle à 17 ans avec Fulham avant de rejoindre le Celtic Glasgow en 2016.

Auteur de 70 buts en 158 matches avec Fulham et le Celtic, Moussa Dembélé a remporté 2 Championnats d’Ecosse, 2 Coupes d’Ecosse et 1 Coupe de la Ligue d’Ecosse avec le Celtic. Il a disputé 24 matches européens avec le Celtic, inscrivant 8 buts. Moussa Dembélé a rejoint l'olympique lyonnais en Août 2018 pour 22 millions d'euros. Dembélé devrait porter le numéro 19 dans l'équipe entraînée par Diego Simeone.

L'Olympique lyonnais a par ailleurs officialisé mercredi l'arrivée de l'attaquant Islam Slimani, en provenance de Leicester, pour une durée de dix-huit mois.

"Je suis très heureux d'accueillir Islam. On avait déjà communiqué en fin d'été, en pensant qu'on pouvait se rapprocher un jour ou l'autre et l'opportunité s'est produite. Je voulais aussi remercier Juni qui a pris les choses en main, comme d'habitude, pour qu'on puisse donner l'opportunité à Moussa de partir à l'Atlético en prêt, avec option d'achat, et d'accueillir Islam pour un contrat de 18 mois. Islam vient et s'est libéré de Leicester", a déclaré Jean Michal Aulas, le président du club français.