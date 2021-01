Cote d’Ivoire : l’opposition annonce sa participation aux législatives

Alors qu’ils avaient boycotté la présidentielle et appelé à la désobéissance civile, les membres de l’opposition ivoirienne ont annoncé qu’ils allaient participer aux législatives prévues au mois de mars.

Pour s’assurer de remporter le plus de sièges possibles au Parlement, les différents partis ont adopté la stratégie de l’unité.

"Nous n'y allons pas pour faire la figuration. Nous allons pour remporter le Parlement et nous le remporterons. Je crois qu'il faut être certain malgré les difficultés, nous allons y aller et remporter ces élections parce que le débat se situe à ce niveau, au niveau du parlement, ce débat se situe au niveau de la représentation de la Nation et nous n'avons pas le droit d'être absents", a déclaré Georges Armand Ouégnin, le président de l’EDS (un parti pro-Gbagbo).

Les partis ont jusqu’au 20 janvier pour déposer leurs candidatures pour ce scrutin qui aura lieu le 6 mars prochain.