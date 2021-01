CHAN 2021 : le Maroc avec ses stars

Lors de la précédente édition, en 2018, il avait été le meilleur ambassadeur du CHAN, la CAN des joueurs évoluant sur le continent. Ayoub El Kaabi devrait à nouveau mener l'attaque des Lions du Maroc au Cameroun. Avec l'ambition de conserver ses titres de meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi.

Le sélectionneur marocain Houssine Ammouta a dévoilé ce vendredi une liste de 34 joueurs désignés pour se rendre au Cameroun à partir du 16 janvier.

Les tenants du titre s'appuieront sur une ossature assez proche de la formation qui avait écrasé le CHAN 2018 disputé sur ses terres royales. Ainsi, les trois buteurs de la finale (4-0 contre le Nigéria) sont présents. Zakaria Hadraf, Walid El Karti et Ayoub El Kaabi.

Le brillant milieu de terrain du Wydad, El Karti, n'a jamais quitté Casablanca au contraire de ses deux compatriotes qui ont pu surfer sur leurs prestations lors du sacre 2018 pour quitter le Botola et l'Afrique. Si Zakaria Hadraf n'aura passé que six mois chez les Saoudiens du Damac FC avant de revenir au pays,Ayoub El Kaabi aura lui connu une ascension fulgurante.

Alors que l'Europe lui faisait les yeux doux, il est transféré en Chine à l'été 2018 pour un montant record en Afrique de 6 millions d'euros. Dans la foulée, il participe au Mondial russe et empile les buts avec les Lions de l'Atlas A (11 en 12 capes).

En Asie, l'adaptation est plus difficile. Il reviendra 6 mois au WAC au bout d'un an avant de retenter sa chance. Le Heibei China Fortune l'a finalement libéré au mois d'octobre dernier. Il aura inscrit 9 buts en 28 matches dans le championnat chinois. De retour au Wydad, il avait fait de ce CHAN un objetcif prioritaire de sa saison.

Les principales étoiles du Botola figurent dans la liste des 34, celles du Raja (comme le gardien Anas Zniti ou le milieu Abdelilah Hafidi) et du Wydad (Badie Aouk), les deux clubs demi-finalistes malheureux de la dernière Ligue des Champions, mais aussi celles de la Renaissance de Berkane.

Avec 7 joueurs convoqués, le vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération est le club le plus représenté : le gardien vétéran Zouhair Laâroubi, les défenseurs Karim Baadi, Ismail Mokadem, Omar Namsaoui, le milieu Larbi Naji et l'attaquant Brahim El Bahraoui accompagnent Hadraf.

Parmi les jeunes talents à suivre, on citera les défenseurs du WAC Achraf Dari et du FUS Anas Bach ainsi que l'attaquant des FAR de Rabat Reda Slim.

Placés dans le groupe C de ce CHAN 2021, les Lions de l'Atlas affronteront le Togo (18 janvier), le Rwanda (22 janvier) et l’Ouganda (26 janvier).