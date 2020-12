Boxing Day : Arsenal retrouve le sourire

En Europe, la fin d'année est marquée par le Boxing day en Angleterre. L'occasion pour Arsenal de se relever après une période compliquée. Les Gunners n'ont pas fait de détail face à leurs voisins de Chelsea (3-0).

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'Ivoirien Nicolas Pépé sur le banc, le Français Alexandre Lacazette a eu le droit de tirer et transformer le penalty de l'ouverture du score pour son sixième but de la saison.

Juste avant la pause, le décrié Granit Xhaka doublait la mise sur un superbe coup-franc pourtant effleuré des doigts par le portier sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy.

En seconde période, le Nigérian Bukayo Saka inscrivait le troisième but des hommes de Mikel Arteta, laissant ensuite Tammy Abraham sauver l'honneur des Blues (3-1).

Un véritable bol d'air pour l'entraîneur espagnol d'Arsenal qui avait senti la réaction venir :

"Quand nous sommes montés dans le bus, j'ai senti l'énergie et à quel point ils voulaient cette victoire. Il n'y a rien de mieux que de jouer en Premier League le lendemain de Noël dans un derby londonien. J'ai dit aujourd'hui que nous devions saisir cette opportunité pour mettre en valeur certaines des performances que nous avons eues dans le passé et dont nous n'avions pas pu profiter.__ Nous avions besoin d'une performance, d'une grande performance pour battre cette équipe, nous avions besoin des trois points. Et les joueurs l'ont très bien compris."

Manchester United a fait de son côté match nul (2-2) contre Leicester après avoir mené deux fois au score par Marcus Rashford puis Bruno Fernandes. Manchester City s'est imposé 2-0 face à Newcastle.

A noter la victoire d'Aston Villa à domicile avec deux buts de ses Africains, le Burkinabè Bertrand Traoré et le Marocain Anouar El-Ghazi.

Ce dimanche, Liverpool tentera de conforter sa première place au classement.