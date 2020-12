Hanatu Terry, cette charpentière casse les codes

Hanatu Terry, est une jeune mère nigériane qui a choisi de devenir charpentière.

A Abuja, où, elle vit et travaille, sa détermination et son courage lui ont permis d'obtenir la confiance de ses collègues hommes. Hanatu ne travaille qu'avec des hommes, mais, a réussi en peu d'années à s'imposer. Réputé difficile, ce métier s'est imposé à elle, au vu des difficiles conditions de vie dans lesquelles se trouvait sa famille. Un métier d'homme qu'elle exerce avec hardiesse et efficacité.

"En fait, ce n'est pas ce travail que je faisais, j'étais dans la couture, mais ce qui m'a fait venir à la menuiserie c'est Ma famille, elle n'était pas financièrement équilibrée à l'époque" explique t-elle.

Hanatu Terry, pose des charpentes, fixe des serrures, répare des portes, ou encore des fauteuils, une polyvalence qui suscitent l'admiration de son équipe.

"Chaque fois que vous la voyez travailler, la passion et le zèle qu'elle met dans son travail , elle rend son travail vraiment exceptionnel " déclare fièrement Emmanuel Ashita, un chef de chantier.

Hanatu Terry, adore son métier, même si elle doit faire avec les clichés, qui veulent que ce métier soit entièrement fait par des hommes.

"Avec mes collègues, nous plaisantons, nous parlons beaucoup, afin que je sois toujours heureuse ici''

La jeune femme charpentière s'est faite un nom, dans certaines localités d'Abuja et dans l'État voisin de Nasarawa, elle est très souvent contacté par des écoles pour bancs, et aussi par des architectes pour des poses de charpente.