Le mariage précoce prend de l'ampleur en Sierra-Leone

Son rêve : Mariam Conteh, le garde dans un coin de sa tête, elle s'imagine un jour devenir la présidente et défenseuse de la cause des jeunes filles en Sierra-Leone. Mais ce rêve est encore loin de se concrétiser, la réalité est même atroce pour ces jeunes filles mariées de force surtout en période de pandémie mondiale. Les mariages précoces sont devenus les seules sources de revenus de familles très modestes. Maria Kamara en a fait les frais.

Ma famille n'a pas d'argent, alors quand il m'a dit qu'il me voulait, j'ai dit "oui", comme un petit ami et je lui ai demandé de rencontrer mes parents raconte Maria Kamara.

Compte tenu de la situation économique de sa famille, Maria Kamara a abandonné ses études et son rêve de devenir infirmière pour se marier à jeune mineur qui pour sa dot a versé à sa famille des sacs de riz et fourni un point d'eau à la famille. Un important stock de nourriture accueilli les bras ouverts par son père. Ce dernier a vu ses activités ralenties.

Ces derniers mois, les choses ont été difficiles pour moi, même avoir de la nourriture à manger est difficile. Maintenant, je n'ai pas d'argent. Dans mon commerce où je vends, les gens ne viennent pas acheter à cause de la pandémie.

Les mariages de jeunes filles mineures comme Kamara ont augmenté avec la pandémie de coronavirus. Les Nations unies estiment que la COVID-19 va entraîner le mariage de 13 millions de filles en dessous de l'âge de 18 ans. Les statistiques sont cependant difficiles à obtenir, car la plupart des familles célèbrent ces mariages en secret. Pour Isata Dumbaya, de Partners in Health Sierra Leone, dont les cliniques offrent des services de santé aux adolescents, beaucoup de familles considèrent normal le mariage précoce.

Ils ne considèrent pas que cela fait du mal à leurs enfants. Pour eux, c'est probablement comme si c'était l'un des meilleurs investissements et l'une des meilleures choses qu'ils puissent faire pour leur enfant, ils se disent que la meilleure manière de leur assure une certaine sécurité.

Indépendance économique

Et pour rendre indépendantes ces jeunes filles mariées de force, des ateliers sont mis en place et des formations leur sont gratuitement offertes, c'est ce métier de couturière qui a justement permis à Naomi Mondeh, de s'affranchir de la pression familiale. Depuis, elle a quitté son foyer et tente de convaincre certains parents qui continuent de marier de force leurs enfants.

J'ai beaucoup parlé avec mes parents, pour les convaincre que je ne voulais pas me marier, et j'étais fatiguée. Ils m'ont dit : Nous sommes pauvres et nous n'avons rien si tu ne te maries pas.

Le combat contre les mariages précoce, la première dame de la Sierra Fatima Maada Bio en a fait sa priorité, elle, qui après avoir appris que son père avait l'intention de la marier à quelqu'un avait fui son pays pour le Royaume-Uni.

Un enfant ne donne pas son consentement pour des relations sexuelles, donc si vous forcez un enfant à se marier très tôt, vous légalisez le viol de cet enfant. Et c'est ce que nous dénonçons dans notre campagne.

Sa campagne Hands Off Our Girls a connu un coup de frein depuis la pandémie. Si les relations sexuelles avec des mineures sont illégales en Sierra Leone, la loi est très rarement appliquée, plusieurs cas signalés à la police le sont très tardivement, après que les familles ont déjà accepté le mariage. Et pour donner une voix à ses jeunes, l'éducation reste un des moyens de liberté de la parole et de la conscience.