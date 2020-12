République Centrafricaine : la campagne présidentielle est lancée

La campagne pour le premier tour des élections présidentielle et législatives s'est officiellement ouverte samedi en République Centrafricaine. Le président sortant Faustin Archange Touadéra fait office de grand favori. Alors que le pays souffre de la guerre civile depuis le coup d'état de 2013, le président centrafricain met en avant ses résultats sur le plan sécuritaire.

"En quatre ans, nous nous sommes investis pour relever le défi sécuritaire qui est le problème majeur de ce pays, et progressivement, tout s'arrange. Le retour de la sécurité en Centrafrique nous concerne tous. Ma détermination et celle du gouvernement s'est traduite par la signature de l'accord de paix (avec les groupes armés), pour apporter la paix en Centrafrique" a déclaré le président centrafricain Faustin Archange Touadera dans son adresse aux partisans de son parti, Mouvement des Cœurs Unis (MCU).

Faustin Archange Touadéra est d'autant plus assuré de sortir vainqueur de ces élections que son plus grand rival François Bozizé ne sera pas de la partie. Poursuivi pour "assassinats" et "tortures", l'ancien président, revenu au pays après avoir fuit en 2013, a vu sa candidature annulée par la Cour constitutionnelle.