Normalisation avec Israël : les juifs marocains se réjouissent

Après que le Maroc ait décidé de normaliser ces relations avec Israël, la communauté juive se réjouit du pas en avant fait par les deux pays. Pour le gérant de cette pâtisserie cacher de Casablanca, cette reprise de relations diplomatiques permettra de se rendre plus facilement dans l'Etat hébreux mais aide également à la reconnaissance de leur communauté dans le pays.

"Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c’est un juif, des jeunes etc... mais on est historiquement ici au Maroc, dans la culture, etc depuis des milliers d’années. Donc cette cohabitation est quand même assez exceptionnelle. Donc là, effectivement, de normaliser des relations, oui, c’est positif" explique Kévin Fhal, le gérant de la pâtisserie casher "Madame Fhal.

Pour lui, les membres de la communauté juive du Maroc ne seront pas les seuls à bénéficier de cette avancée entre les deux pays. "Je pense qu’il va y avoir effectivement un impact positif pour tout le monde, pas que pour les juifs marocains, mais aussi pour les Marocains. Je connais personnellement des dizaines de Marocains musulmans qui rêvent d’aller en Israël et par complications ils n’y vont pas, mais ils adoreraient visiter etc. Evidemment on se réfère un peu aux réseaux sociaux. Depuis hier soir je vois des gens entrain de dire: 'Ouah, on va passer le weekend à Tel-Aviv, c’est super'."

La reprise sous peu de vols directs entre les deux pays intervient après que les Etats-Unis aient décidé de reconnaître la "souveraineté" du Maroc sur le Sahara occidental, où le royaume chérifien lutte depuis des années contre les indépendantistes du Front Polisario pour y asseoir pleinement son autorité. Une échange politique, mais surtout une bouffée d'air frais pour les quelques 3 000 marocains de confession juive.