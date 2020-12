Le Sénégal règne toujours sur l'Afrique

Et à la fin c’est toujours le Sénégal qui gagne . Les Lions de la Teranga terminent l’année à la tête du classement des nations 2020 à l’échelle du continent. Selon les données publiées jeudi par la Fifa. Une nouvelle consécration après celles de 2017, 2018 et 2019.

La Tunisie et le champion d’Afrique en titre, l’Algérie, complètent le podium continental.

Bonne nouvelle, le continent finit l’année avec 7 représentants dans le top 50 mondial grâce aussi Maroc, au Nigeria, à l’Égypte et au Cameroun. Soit un de plus que l’année passée.

Mention spéciale au Burundi, qui signe la meilleure progression mondiale de l’année (138e, + 13 places ), tandis que la FIFA souligne aussi les progrès de la Guinée Équatoriale (134e) et des Comores, 130es et en passe de se qualifier pour la première CAN de leur histoire ! Rendez-vous le 18 février pour le premier classement FIFA de 2021..

Au niveau mondial, les belges font la course en tête.

Rendez-vous le 18 février pour le premier classement FIFA de 2021.

Le top 10 mondial

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Angleterre

5. Portugal

6. Espagne

7. Argentine

8. Uruguay

9. Mexique

10. Italie

Le top 20 africain

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (26e)

3. Algérie (31e)

4. Maroc (35e)

5. Nigeria (35e)

6. Egypte (49e)

7. Cameroun (50e)

8. Ghana (52e)

9. Mali (57e)

10. Burkina Faso (58e)

11. RDC (60e)

12. Côte d’Ivoire (61e)

13. Afrique du Sud (71e)

14. Guinée (73e)

15. Ouganda (79e)

16. Cap Vert (81e)

17. Bénin (83e)

18. Gabon (86e)

19. Zambie (90e)