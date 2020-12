Egypte : plusieurs morts dans l'effondrement d'un immeuble

Un Immeuble de trois étages dans le quartier de Moharam Bek s'est effondré mercredi à Alexandrie dans le nord de l'Égypte faisant au moins six morts. Les équipes de sauvetages ont pu retirer des décombres les corps de trois femmes et trois hommes. Un périmètre de sécurité a été instauré par la police afin de permettre aux équipes de recherches de tenter de retrouver d'éventuels survivants.

"La maison s'est soudainement effondrée et il y avait neuf personnes à l'intérieur, six personnes mortes sont sorties et trois sont toujours recherchées" soutient un témoin.

Ce type de drame est fréquent en Égypte en raison de la vétusté des immeubles et du non-respect des règles d'urbanisme. Ce bâtiment, qui vient de s'écrouler, avait été construit en 1940.