Diamond Platnumz et Koffi Olomide cartonnent avec "Waah"

Le clip officiel de la chanson Waah n’est sorti que depuis quelques jours et elle cartonne déjà sur YouTube. En seulement huit heures, le duo Diamond Platnumz et Koffi Olomide, a récolté plus d’un million de vues. Il frôle aujourd’hui les cinq millions.

La star tanzanienne et l’artiste légendaire congolais avaient déjà fait danser l’Afrique sur le remix de Yope avec Innoss’B. Le duo a donc décidé de poursuivre cette aventure basée sur un bel échange culturel entre leurs pays respectifs. Dans Waah, Diamond Platnumz et Koffi Olomide, chantent dans leurs langues respectives, le swahili pour le premier et le lingala pour le second.

Diamond Platnumz devient ainsi le premier artiste africain à enregistrer enregistré plus de deux millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures. Sur les réseaux sociaux, le chanteur, danseur et compositeur tanzanien a chaleureusement remercié ses fans.

Waah a été enregistrée à Dodoma, en Tanzanie. Le morceau est produit par le label Wasafi Records.

Ce succès sur YouTube est une bonne nouvelle pour les deux artistes, notamment pour Koffi Olomide dont le retour sur scène en Europe a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Son concert à la U Arena (Paris la Défense Arena) prévu le 13 février prochain, ne devrait finalement pas avoir lieu avant fin 2021.