Afrique du Sud : le combat des malades du long Coronavirus

Résident au Cap en Afrique du Sud, Bradley Salomns se bat encore contre la Covid-19 qu'il pensait avoir vaincu en juillet dernier. Et pourtant, quelque temps après avoir passé 30 jours à l'hôpital, et un certificat de total rétablissement en poche, Bradley se plaint de symptômes persistants, de trouble respiratoire, de toux, et même de perte de mémoire.

''Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore l'impression que parfois, je perds la mémoire pendant trois à cinq minutes et je ne sais pas ce que je faisais ou quoi que ce soit et je tousse encore. De temps en temps, j'ai encore mal à la gorge. Et c'est comme ça, actuellement. Je crois que je vais me rétablir complètement. Je sais que je vais me rétablir complètement, mais ce sont des symptômes qui continuent" explique Bradley Salomns, directeur d'usine.

Bradley Salomns n'est pas un cas isolé, sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes de malades au long cours de coronavirus voient de plus en plus le jour, leur objectif attirer l'attention des autorités sur ces cas de rechute.

Plusieurs de ses malades se plaignent de fatigue mentale et des symptômes neurologiques qui parfois les empêchent de conduire ou de se concentrer sur un écran pendant des mois.

"Parfois, quand vous voulez faire quelque chose et que vous oubliez ce que vous voulez, c'est frustrant. Parce que, la seule chose que vous saviez, c'est que vous étiez en mission, mais maintenant vous oubliez ce que vous vouliez faire. soutient-il.

Comme Bradley, plusieurs personnes atteintes de Coronavirus attendent avec impatience les résultats des recherches menées par l'Organisation mondiale de la santé afin de comprendre les raisons de la persistance des symptômes liés au Coronavirus .