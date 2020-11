Tigré : Abiy Ahmed annonce la prise de Mekele

En Ethiopie, Abiy Ahmed revendique la prise de la capitale du Tigré.

Ce samedi le Premier ministre éthiopien a annoncé que l’armée fédérale avait pris le contrôle de Mekele, une étape décisive de l’opération militaire entamée le 4 novembre dernier.

Selon le Berhanu Jula, le chef des forces éthiopiennes, plus de 7 000 membres du Commandement Nord ont été libérés alors que les dirigeants du TPLF seraient retranchés dans la ville qui comptait 500 000 habitants au début du conflit.

"Nous cherchons des forces anti-paix qui se cachent dans tous les coins et recoins. Nous avons libéré plus de 7 000 soldats de la division Nord. Nous contrôlons notre camp de la division Nord et tous les chars et les armes lourdes."

Samedi matin, les autorités tigréennes affirmaient via la télévision locale que des "tirs à l'arme lourde" touchaient Mekele.

Aucun bilan précis des combats n’est pour l’instant disponible, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit.

Plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin selon l'agence onusienne chargée des réfugiés.