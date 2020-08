"Black King" le visuel album de Beyoncé divise l'Afrique

Le nouvel projet écrit, dirigé et produit par la diva du R'N'B' fait débat 24 heures après sa sortie.

"Black is king" est disponible depuis seulement vendredi sur la plateforme Disney + et déjà les critiques s'abattent sur le nouveau visuel album de la chanteuse américaine qui comprend un long métrage et un nouveau disque.

Le projet était annoncé comme une célébration de la culture noire avec la présence entre autres de la chanteuse nigériane Yemi Alade, la Sud-Africaine Busiswa ou l'artiste ghanéen Shatta Wale, Mais selon ses détracteurs, le nouvel opus propose surtout une vision distanciée et déformée de l'Afrique.

Pas sûr pourtant que ces commentaires acerbes suffisent à décourager les millions de fans de Beyoncé prêts à embarquer avec Queen Bey dans son nouveau voyage au coeur de la planète musique.