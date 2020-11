Kaïs Saïed en visite à Doha pour trouver une parade contre l'islamophobie

Kaïs Saïed boucle une visite officielle à Doha pour promouvoir un dialogue entre les musulmans et l'occident.

Le président tunisien a été reçu au palais princier par l’émir Tamim ben Hamad al-Thani. Les deux pays veulent imaginer une parade aux réactions islamophobes qui ont suivi les opérations terroristes en Europe.

Doha et Tunis proposent une conférence occidentalo-islamique

Kaïs Saïed a déclaré à l'agence d'Etat qatarienne qu'il était "nécessaire de faire la différence entre les vrais objectifs de l'islam et le terrorisme". Il a également indiqué que Doha et Tunis proposaient d'organiser une "conférence occidentalo-islamique (...) visant à créer une meilleure compréhension et surmonter les obstacles qui apparaissent après certaines opérations terroristes".

Cette visite de trois jours intervient après une semaine de pourparlers à Tunis sur la question libyenne. Les échanges, effectués en présence de 75 délégués libyens sous l'égide de l'ONU, se sont achevés sans parvenir à désigner un pouvoir unifié pour le pays.