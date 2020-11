Le comédien et rappeur américain, Miles Brown, s'adresse à sa génération

Âgé seulement de 15 ans, le jeune comédien et rappeur américain Miles Brown sort un nouvel album de hip-hop.

Intitulé "We the Future", cette collection de 15 chansons traite de l’autonomisation des jeunes. Il donne grâce à cet album sa vision du monde qui l’entoure.

Miles a également beaucoup appris grâce au rôle qu’il tient dans "Black-ish", la série culte de la jeunesse afro-américaine.

Depuis 6 ans, il incarne à l'écran Jack Johnson, le benjamin d’une famille afro-américaine dont les parents sont attachés à transmettre des notions d’égalité et de justice sociale sur un ton comique

"C'est une série télévisée tellement révolutionnaire parce qu'ils ont parlé de choses dont aucune autre émission n'a parlé. Cela m'a donc incité à parler d'autres sujets dont aucun autre artiste ne parle ou dont aucun enfant de mon âge ne parle. Donc, qu'il s'agisse de santé mentale, de confiance en soi, d'intimidation, il y a tellement de choses qui ne vont pas en ce moment, dont je peux facilement parler, [...] en tant qu'enfant et, grâce à la position dans laquelle je suis, je veux en quelque sorte en profiter et parler d'autant de choses que possible."

Inspiré par son père le rappeur Jack "Wildchild" Brown, membre du trio hip-hop Lootpack, Miles souhaite aider d’autres jeunes à trouver leur voie.