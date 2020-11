CAN : Affiche prometteuse entre le Cameroun et le Mozambique

Le Cameroun reçoit ce jeudi à 17h00 le Mozambique pour la troisième journée du groupe F.

C'est assurément l'une des affiches à suivre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes sont pour le moment au coude à coude avec 4 points chacune après des victoires sur le Rwanda et un match nul face au Cap Vert. Autant dire qu'avant d'en découdre à huis clos sur la pelouse de Douala, Camerounais et Mozambicains se craignent autant qu'ils se respectent.

"Le Cameroun a de très bons joueurs qui jouent dans les meilleures championnats d'Europe, et pour certains dans les plus grands clubs, assure l'entraîneur portugais du Mozambique, Luis Goncalves. Je pense qu'on va assister à un très bon match car nous avons aussi des arguments et, croyez moi, nous allons tout faire pour obtenir les trois points".

Une double confrontation décisive pour la première place

Le Mozambique arrive avec de belles ambitions et l'espoir de faire chuter les Lions Indomptables. Les deux équipes se retrouveront lundi prochain pour une nouvelle rencontre. Le vainqueur de cette double confrontation pourrait prendre une option décisive sur la première place de la poule.