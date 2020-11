Au Congo, la résilience par le pari sportif

Au Congo, les femmes ont recours au pari sportif pour faire face aux effets du coronavirus sur leurs finances.

C’est le cas de Geordine Bikindou basée à Pointe-Noire. Ayant fait faillite dans le commerce des bananes, Geordine s’est lancée dans le pari, grâce au conseil d’une amie. Et ça baigne.

“Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose d’autre. Et j’ai une sœur qui joue au pari sportif qui m’avait conseillé aussi de jouer. Et la première fois que j’ai jouée, j’ai gagné un ticket de 58 mille FCFA (environ 88€ NDLR) et depuis ce jour, j’y ai pris goût ! ’’, explique-t-elle au micro d'Erika Jocia Macket.

Célibataire et mère d’un enfant, Geordine, diplômée en pharmacie au chômage, ambitionne de lancer sa propre officine.

De son côté, Charlène Matongo a elle aussi, réussi le pari de la relance, pour avoir misé un jour pour 600 francs Cfa, soit 0,92 euros. Et aujourd’hui, la situation est meilleure qu’auparavant.

“Ce jeu m’aide beaucoup en ces temps de pandémie. Malgré la galère, j’avais pris le risque de miser 600 frs et j’avais gagné 150.000 frs (soit 230€ NDLR). Cet argent m’a permis d’avancer mon chantier et de faire quelques provisions’’.

Mais dans une société congolaise où le pari sportif est dominé par les hommes, les femmes parieuses doivent composer avec les idées reçues, et surtout les railleries.

“Je n’ai pas honte de ce que je fais. Bien au contraire, je suis fière de jouer au milieu des hommes et j’encourage les autres femmes à le faire.’’

En ces temps de crise sanitaire, Le pari sportif est devenu une véritable activité au profit de toutes les couches sociales. Si certaines femmes s’assument d’autres préfèrent parier en cachette loin des préjugés. Selon un récent sondage, les femmes constituent actuellement 15% des parieurs recensés au Congo.