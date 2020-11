Biden félicité par les dirigeants africains

La victoire de Joe Biden aux présidentielles américaines à peine annoncée, les dirigeants africains ont déjà commencé à féliciter le succès du démocrate.

Parmi les premiers à réagir, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a felicité le duo Biden-Harris et dit être "impatient de travailler avec eux et de renforcer les liens d'amitié et leur coopération entre les deux pays."

Parmi les autres à réagir le président nigérian Muhammadu Buhari. Celui-ci a affirmé que sa victoire "rappelait que la démocratie était la meilleure forme de gouvernement, car elle offre au gens la possibilité de changer leur gouvernement de manière pacifique."

Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a lui rappelé "l'étroite relation construite au fil des décennies se renforcera encore à l'avenir."

Réactions aussi du côté de la commission de l'Union Africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA a lui aussi félicité Joe Biden, et espère voir les relations américanos-africaines plus fortes.

La popularité de Biden est déjà forte dans certains pays. A Kogelo, au Kenya, dans le village d'origine de la famille de l'ancien président Barack Obama, des habitants ont défilé en soutien du candidat démocrate, en souvenir de ses huit années en tant que vice président de Barack Obama.