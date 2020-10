Le massif du Makay, un refuge de biodiversité à Madagascar

Le massif du Makay, véritable refuge malgache au cœur de l’Afrique, abrite une faune et une flore extraordinaire.

Complètement isolées jusqu’au début des années 2000, ces vallées abritent de nombreux animaux et végétaux qui ont engendré à leur tour de nouvelles espèces.

À Lyon, le Musée des Confluences lui consacre une exposition étendue sur plus de 700 mètres carrés qui permet aux visiteurs de chausser leurs bottes d’explorateur.

"C’est important l’immersion, c’est ce qui fait que nous rentrons dans un sujet. Quand nous traversons les couloirs avant d’entrer dans l’exposition nous sommes dans nos vies, et quand nous rentrons dans l’exposition nous décrochons car l’univers est complètement autre, nous rentrons dans ces voilages de couleurs avec le bruit des oiseaux et nous sommes ailleurs, tout d’un coup nous sommes immergés dans les paysages et nous suivons un récit", déclare Hélène Lafont-Couturier, directrice du Musée des Confluences.

Dessins, photos, interventions de scientifiques et d’explorateurs rythment la traversée des visiteurs dans le massif.

"Nous transmettons à la fois l'histoire de la nature et celle de l'humanité. Et aussi ce lien entre l'humanité et son environnement, c'est-à-dire à la fois la faune, mais aussi la flore et l'ensemble du monde vivant".

La notion de biodiversité est donc fondamentale. La société a besoin de la connaitre et de la comprendre.

C’est la mission que souhaite accomplir le Musée des Confluences au travers de cette exposition qui durera jusqu’au 28 août 2021.