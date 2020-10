Expo : L'art africain, l'art d'allier les couleurs

L’Art africain, traditionnel ou contemporain, est imprégné de couleurs. Le pigment devient au fil des siècles un élément essentiel de l’expression artistique.

En France, le Musée des Confluences, à Lyon, y consacre l’exposition « Une Afrique en couleurs », une immersion dans une Afrique où la couleur est reine.

"Il y a une utilisation très ancienne des perles avec des fabrications locales, et des importations au départ d’Égypte et d'Inde. Puis est venu le commerce avec l'Europe. La parure était vraiment une forme d'art à part entière, qui permettait d'exprimer le statut des jeunes gens, des femmes à marier et des jeunes hommes ayant été initiés", nous confie Mainig Le Bacquer, la cheffe de projet de l'exposition.

Des masques et statuettes peints de couleurs vives aux textiles multicolores qui inspirent les grands couturiers, au fil de l'exposition se révèle une Afrique aux contours variés.

La couleur y a une valeur symbolique, parfois politique et sociale. À l'instar des tenues traditionnelles des patriarches ou encore des sapeurs congolais, le tissu révèle alors un rang, un groupe d’appartenance ou un statut.

L’exposition cache encore bien d'autres merveilles multicolores, à découvrir du 16 août 2020 au 22 août 2021.