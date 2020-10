L'allocution de Donald Trump devant ses partisans noirs et latinos

Des centaines de personnes ont convergé vers la Maison Blanche, samedi, pour assister à la première apparition en public de Donald Trump depuis sa sortie de l'hôpital et neuf jours après qu'il a été testé positif au coronavirus. Parmi les manifestants, paradaient de nombreux militants du mouvement "Blexit", un groupe de lobbying qui vise à détourner les afro-américains du vote démocrate et qui apparemment séduit.

"Nous sommes noirs, latinos, juste des minorités qui ont quitté le Parti démocrate. Nous l'avons toujours soutenu, parce que toute notre vie, nous avons été conditionnés et endoctrinés par le gouvernement. Mais maintenant, nous sommes des penseurs libres, et du bon côté", dit une afro-américaine.

"En tant que noire américaine d'origine asiatique, j'apprécie vraiment que plus que tout autre président, Donald Trump ait aidé financièrement nos collèges et nos universités qui sont historiquement noirs. J'apprécie qu'il soit à l'écoute des dirigeants des communautés noires et des communautés minoritaires qui sont vraiment engagées à exprimer ce dont elles ont besoin", ajoute une autre manifestante.

"Je suis le président qui a le plus œuvré pour la communauté noire depuis Abraham Lincoln", cette phrase de Donald Trump résume à elle seule le ton de son allocution qui n'a duré que 17 minutes. En 2016, seuls 6 % des électeurs noirs avaient voté pour Donald Trump contre 28 % pour les électeurs latinos.