Les mouvements africains du mercato européen

Le mercato d'été s'est achevé ce lundi à minuit en Europe. Moins agité que certaines années Covid oblige, le sprint final a tout de même concerné plusieurs joueurs africains. Tour d'horizon.

L'attaquant international camerounais Eric Choupo-Moting a lancé cette journée particulière. Son arrivée à Paris en 2018 dans les bagages de Thomas Tüchel avait surpris, son arrivée au Bayern de Munich détonnne encore plus. Il s'est engagé pour une saison. Un nouveau challenge de choix pour l'attaquant de 31 ans qui vient renforcer le secteur offensif des derniers champions d'Europe.

Autres recrues de ce dernier jour de mercato pour le géant bavarois : le Franco-guinéen de Marseille, Bouna Sarr, et le Brésilien de la Juve, Douglas Costa.

Pour remplacer Choupo, au moins numériquement, le PSG s'est attaché ce lundi les services de l'attaquant italien aux deux parents ivoiriens, Moïse Kean. L'ancien prodige de la Juventus était en situation d'échec en Angleterre du côté d'Everton.

Beaucoup de mouvement pour les joueurs africains dans le championnat de France en ce dernier jour de mercato.

Et plusieurs records. Le Sénégalais Habib Diallo (Metz), meilleur buteur de L2 l'an passé s'est engagé à Strasbourg. Le club alsacien débourse 10 M€, le plus gros investissement de son histoire. L'attaquant formé à Génération Foot espérait rejoindre la Premier League et des clubs bien plus huppé comme Tottenham.

Son départ prive son compatriote Ibrahima Niane, lui aussi issu de l'Académie de Mady Touré, d'un transfert éclair. Titulaire seulement depuis le début de saison, il a déjà inscrit 6 buts en 6 journées de L1.

Rennes réalise une sacré opération en s'offrant l'attaquant d'Anderlecht Jérémy Doku. Cet international belge de 20 ans est né de parents ghanéens. Le transfert se monte à pas moins de 26M€.

Rennes se sépare en revanche de son jeune franco-camerounais Sacha Boey, prêté à Dijon pour acquérir du temps de jeu.

Le Franco-camerounais Ibrahim Amadou quitte le FC Séville et rejoint le SCO d'Angers. Même destination pour le dribbleur marocain Sofiane Boufal, en échec du côté de Southampton.

Lyon s'est attaché les services du champion d'Afrique avec l'Algérie, Djamel Benlamri. Le défenseur de 30 ans évoluait en Arabie Saoudite.

Il ne sera pas rejoint par son compatriote Islam Slimani, dont l'arrivée à Lyon était conditionnée au départ de Memphis Depay à Barcelone.

Le Gambien du CSKA Sofia, Ali Sowe, a rejoint Dijon. L'attaquant a passé avec succès sa visite médicale mais un problème informatique de dernière minute empêche l'officialisation du transfert. Le DFCO se rattrape en accueillant le jeune franco-burkinabè de Monaco, Arthur Zagre.

Chez les jeunes aussi

Beaucoup de mouvement du côté des jeunes africains également. Lyon enrôle le Malien Habib Keita en provenance de Guidars (comme Sinaly Diomandé avant lui) ainsi que Abdoulaye N'Diaye qui arrive du Sénégal et du club satellite du Dakar Sacré-Coeur (comme Ousseynou N'Diaye). En revanche, le défenseur franco-malien Issiar Dramé quitte l'Olympique Lyonnais pour l'Olimpik Donetsk en Ukraine.

Reims s'est attaché les services de Dion Lopy, le milieu relayeur remarqué avec les lionceaux de la Teranga lors du dernier Mondial U20.

A Marseille, on accueille Oussama Targhalline (Académie Mohamed VI), milieu relayeur marocain de 18 ans, et Ahmadou Bamba Dieng (Diambars), attaquant sénégalais de 20 ans.

L'Europe s'affole également

En Italie, Adam Ounas quitte Naples, il est prêté à Cagliari. L'ancien Bordelais (23 ans), sous contrat jusqu'en 2022, avait déjà été prêté la saison passée, à Nice, où il avait joué 19 matches et marqué 4 buts. Il tentera de cumuler du temps de jeu, cette saison, dans un club à la lutte pour le maintien en Serie A. Au pied du Vésuve arrive un autre ancien du championnat de France, Tiémoué Bakayoko.

L'international ivoirien du Torino, Koffi Djidji, qui ne s'est jamais vraiment imposé dans le Piémont est prêté un an à Crotone, promu en Serie A

Sous réserve d'obtention de son permis de travail, la pépite ivoirienne, Amad Diallo Traoré, ralliera Manchester United en janvier prochain. Les Red Devils ont déboursé pas moins de 25 M€+15 de bonus pour convaincre l'Atalanta Bergame. Traoré était devenu l'an passé le premier joueur né en 2002 à évoluer et marquer en Italie.

Alors qu'ils visaient Houssem Aouar (Lyon), les Gunners d'Arsenal se sont rabattus sur Thomas Partey, le Ghanéen de l'Atlético Madrid. Les Anglais se sont acquittés de la clause libératoire du milieu de terrain : 50 M€.

Il devient le deuxième joueur africain le plus cher de ce mercato derrière le Nigérian Victor Osimhen, passé de Lille à Naples au début de l'été.

L'international algérien Rachid Ghezzal s'est engagé avec les Turcs de Besiktas. Un prêt concédé par son club de Leicester qui l'avait déjà envoyé à Florence la saison dernière.

Autre départ de Premier League, celui de Ryan Sessegnon, international anglais d'origine béninoise qui est prêté par Tottenham au TSG Hoffenheim;

Le Marocain de 24 ans, Oussama Idrissi, auteur de 13 buts la saison dernière, quitte l'AZ Alkmaar pour le FC Séville. Contrat jusqu'en 2025. Il signe dans le club andalou le même jour que le Néerlandais d'origine tunisienne, Karim Rekik (ex-Man City ou Marseille). Idrissi retrouvera 3 compatriotes Yassine Bounou, Munir El Haddadi et Youssef En Nesyri chez les vainqueurs de la Ligue Europa.

L'international malien Abdoulay Diaby est prêté par le Sporting de Lisbonne à Getafe. Le club espagnol envoie lui Amath N'Diaye en prêt en Segunda, à Majorque.

Autre Aigle, Alimami Gory rentre de Belgique en France et rejoint Troyes en provenance du Cercle Bruges.

Les Ecossais des Glasgow Rangers ont obtenu le prêt du milieu sud-africain Bongani Zungu (Amiens).

Quant au Togolais, Thomas Dossevi, il s'envole en Turquie où il portera les couleurs de Denizlispor et découvrira un quatrième championnat après la France, la Grèce et la Belgique.

L'attaquant gambien Musa Juwara quitte les Italiens de Bologne pour les Portugais de Boavista. Le voisin du FC Porto accueille lui le latéral droit bissao-guinéen Nanú.

Tosin Adarabioyo, défenseur anglo-nigérian de Manchester City, est transféré à Fulham.

Bobby Adekanye est né à Ibadan au Nigeria mais possède la nationalité hollandaise. Passé par les centres de formation de l'Ajax, du PSV, du FC Barcelone et de Liverpool, l'ailier de 21 ans évoluait à la Lazio de Rome. Il retourne en Espagne, en prêt du côté de Cadix.

Les Italiens envoient également Jordan Lukaku, le frère de Romelu, en Belgique, à Anvers, qui a recruté Nana Ampomah, un Ghanéen qui jouait à Düsseldorf et Guy Mbensa, un Congolais du Cercle de Bruges.

Anderlecht recrute pour sa part un NIgérian en Turquie. Paul Mukairu, 20 ans, arrive d'Antalyaspor.

L'international burundais, Saido Berahino, change de club en Belgique. Il passe de Zulte-Waregem à Charleroi. L'attaquant du Cap-Vert Nuno Da Costa traverse la Manche et arrive à Mouscron en provenance de Nottingham Forest.