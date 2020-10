La libération d'une centaine de djihadistes pourrait profiter à Soumaïla Cissé

Soumaïla Cissé bientôt libre ? on peut l"imaginer après la libération ce weekend au Mali de plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés dans le cadre de négociations pour la libération de l'ancien chef de l'opposition parlementaire et d'une humanitaire française.

Selon des responsables de la médiation, les prisonniers auraient été relâchés dans le secteur de Niono, dans le centre du pays, et dans la région de Tessalit (nord) où ils auraient été acheminés par avion.

La libération de Soumaïla Cissé pourrait intervenir dans les prochains jours. Le candidat d'opposition avait été kidnappé le 25 mars dernier alors qu’il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou.

L'autre otage, l'humanitaire française, Sophie Pétronin, avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali.