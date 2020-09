Miss Révolution : quand la beauté noire a gagné ses lettres de noblesse

Le film britannique Miss Révolution (Misbehaviour en anglais) est sorti au Royaume-Uni en mars, quelques jours avant le confinement.

Selon son actrice, Gugu Mbatha Raw, qui joue l'une des héroïnes, la sortie décalée cette semaine arrive à point nommé.

"Je pense qu'aujourd'hui plus encore, le film est devenu nécessaire", explique l'actrice britannique dont le père est Sud-africain. Il célèbre l'émancipation des femmes. Surtout aujourd'hui, alors que l'icône américaine Ruth Bader Ginsburg vient de disparaître. Je pense que beaucoup de gens cherchent à regarder des films positifs et inspirants en ce moment."

La première reine de beauté noire internationale

Le film s'intéresse à la finale du concours Miss Monde en 1970, en pleine vague féministe.

A l'époque, le concours était l'émission la plus regardée au Royaume-Uni, plus encore que le premier homme sur la lune.

Le Mouvement de Libération des Femmes, un groupe féministe londonien, avait alors fait irruption sur scène et interrompu la transmission.

Et lorsque le concours reprit, ce fut pour couronner Jennifer Hosten. Miss Grenade devint alors la première femme noire à accéder au rang de Miss Monde.

"Il y a une scène vraiment intéressante dans laquelle mon personnage et celui de Keira Knightley se confrontent dans les toilettes des femmes” explique Gugu Mbatha-Raw. On y ressent les deux points de vue de ces femmes, les deux côtés du débat. Elles luttent pour des causes différentes mais oeuvrent toutes deux pour le féminisme. Ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'était que même si Jennifer n'était pas vraiment une militante, même si elle ne combattait pas ouvertement le patriarcat, puisqu'elle participait à la compétition, elle était tout de même une pionnière. En gagnant, elle est devenue une icône pour sa communauté, pour les femmes noires, un exemple pour d'autres femmes.

Pour Keira Knightley, _"ce fut la première fois qu'une femme de couleur remportait le titre de Miss Monde. Ce fut très important que les petites filles du monde entier qui pouvaient lui ressembler de près ou de loin, ait pu la voir briser cette vision d'une beauté mince et occidentale. Cette diversité était vraiment importante. C'est exactement ce à quoi nous sommes encore confrontés aujourd'hui, ce mélange de féminisme et de racisme. Et nous n'avons pas encore trouvé de réponse à ce problème."

