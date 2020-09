Lebron James apporte son soutien aux femmes noires

Lebron James a exprimé sa colère après l'annulation des poursuites contre les deux policiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor, une Afro-Américaine de 26 ans tuée dans son sommeil à Louisville.

A l'issue de la victoire lundi à Denver, l'ailier des Los Angeles Lakers a profité de la conférence de presse d'après-match pour apporter son soutien à la famille de la victime et sa reconnaissance aux femmes noires :

"Il suffit de regarder l'histoire de l'Amérique et le manque de respect dont les femmes noires ont fait l'objet ces 400 dernières années. On ne peut plus fermer les yeux sur cela. Il y a tellement de femmes noires qui m'ont aidé et qui ont fait des sacrifices pour que j'en arrive là. Je pense évidemment à ma mère qui s'est occupée de moi. A l'époque, elle n'était pas respectée et la situation n'a pas beaucoup évolué depuis. Le cas de Breonna Taylor le prouve : l'arrestation d'un voisin est plus importante que sa vie. Je veux dire aux femmes noires qu'elles ne sont pas seules. Peu importe le manque de respect, il faut qu'elles continuent à avancer et qu'elles ne baissent pas les bras malgré l'attitude de certains hommes."

Lebron James n'est pas le seul sportif à s'être élevé contre le verdict rendu par le procureur général du Kentucky D'autres basketteurs de la NBA comme la star de Miami, Jimmy Butler et de nombreuses personnalités du sport américain ont exprimé publiquement leur indignation.