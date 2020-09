L'OM lance son label de rap

Marseille a fait un pas historique dans l'industrie musicale jeudi après l'annonce que le club de Ligue 1 français avait lancé un label de rap aux côtés du géant de l'industrie musicale BMG.

Dans un communiqué, BMG a déclaré que OM Records était "un nouveau label de hip-hop, de rap et de R&B" et qu'il serait basé dans la ville du sud de la France, qui est depuis longtemps l'un des principaux centres de hip-hop du pays.

Jacques-Henri Eyraud; le président de l'Olympique de Marseille, s'est félicité de cette collaboration : "Marseille est un berceau du rap et du hip-hop français depuis le collectif IAM et les liens entre l'OM et les artistes locaux sont forts depuis des années."

IAM est l'un des groupes de rap français les plus importants depuis la fin des années 1980 et collabore depuis longtemps avec le groupe américain emblématique Wu-Tang Clan.

_"Le lancement de OM Records renforce ce lien et symbolise la volonté du club de promouvoir l'énergie unique qui émane de Marseille et de ses habitants dans le monde entier" _a ajouté M. Eyraud.

Le nouveau label offrira des opportunités aux artistes et groupes de Marseille, du Sud de la France et d'Afrique. Le premier album lancé par "OM Records" sera une compilation baptisée "Vendredi 13".