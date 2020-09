Abobo l'Ivoirienne se refait une beauté

Jaune, rouge, vert… voici le nouveau visage de la commune d’Abobo, située à Abidjan nord. Le quartier s'est refait une beauté après l’opération « Abobo ê zo », comprenez Abobo est jolie !

Une opération initiée par la mairie et financé par des entreprises privées et publiques ivoiriennes.

Plus d’une centaine d’artisans ont été mobilisé sur ce chantier grandeur nature. Namory Dosso est décorateur-peintre, il nous raconte le projet : “Nous avons d'abord fait le ravalement. C’est d’abord faire une impression. L’impression c’est de prendre de la couleur blanche. Après l’impression nous avons pris le temps d’avoir le choix des couleurs avec nos responsables et c’est ce que vous voyez, la couleur jaune, la couleur jaune pour nous qui est une couleur.”

L’objectif de cette vaste opération est de donner un coup de fraîcheur et offrir un cadre sain aux habitants de la commune la plus peuplée de Côte d’Ivoire.

“On est quand même dans une commune qui est assez défavorisée et qui a aussi une réputation qui n’est pas toujours très positive, reconnaît Fatou Tandjan, la responsable du Projet Abobo ê zo. On voulait changer visuellement déjà l’aspect de la commune d’Abobo. Le site sur lequel on est par exemple était un garage, donc c’était plein de véhicules, plein de camions, ça génait un peu la criculation, c’était vraiment pas très propre. C’était pas évident de leur faire comprendre qu’il fallait qu’ils quittent l’espace. Mais aujourd’hui je pense que tout le monde voit le résultat.”

Plus de 269 bâtiments ont été rafraichis pour transformer la commune martyre, théâtre de violences pendant la crise post-électorale de 2010.

Le projet, lancé le 2 juillet dernier aura finalement duré 2 mois et s’est étendue sur près de 500 000 m2.

Alassane habite le quartier et se réjouit : “Hier, c’était Abobo la guerre. Aujourd’hui, ont dit Abobo la paix et jolie. On espère que ça reste comme ça et que la population puisse entretenir pour toujours.”

L’assainissement et le ravalement devrait se poursuivre. Les façades abobolaises sont devenues un champ d’apprentissage pour une centaine de jeunes, dans les métiers de la décoration et la peinture.