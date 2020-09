"Black in Tech Berlin" : aider les jeunes ingénieurs noirs à trouver un emploi

Kave Bulambo a grandi en Afrique du Sud. Elle vit à Berlin depuis 2013. Fondatrice de la plateforme de coaching baptisée "My Career Path", elle embauche et accompagne des personnes désirant intégrer des entreprises technologiques et des start-up berlinoises. Mais avec le temps, elle a réalisé qu'elle n'avait recruté qu'un seul ingénieur noir. Elle a donc invité ces derniers à entrer en contact avec elle. En un mois, seulement, ils ont été plus de 600 à lui répondre.

"Quand on pense aux investisseurs, aux membres du conseil d’administration ; quand on pense vraiment aux personnes qui sont derrière la création et l’innovation technologique ; nous sommes exclus de ces cercles, en tout cas pas réellement représentés. Et donc, quand il s'agit d'embauche, qu'est-ce qui nous fait penser que soudainement nous allons nous diversifier en ce qui concerne les employés ? ", explique Kave Bulambo, co-fondatrice de "Black in Tech Berlin" et fondatrice de "My Career Path".

De ce constat, est né "Black in Tech Berlin". Ce groupe, emmené notamment par Kave Bulambo, offre un soutien professionnel et des opportunités de réseautage aux travailleurs qualifiés sous-représentés dans l'industrie technologique à Berlin. Une bouffée d’oxygène que "Black in Tech Berlin", à l’heure où trouver du travail quand on est noir reste très compliqué.

"J’ai l’impression d’avoir fait cinq pas en arrière quand je regarde mon parcours professionnel. C'est tellement malheureux. J’estime avoir travaillé très dur pour en arriver là où j'en suis, mais beaucoup d'entreprises ici en Allemagne ont vraiment tendance à sous-estimer mes expériences, mes compétences et mon éducation. C’est un combat perpétuel, que ce soit pendant les entretiens ou quand il s’agit de négocier", raconte Senait Isaac, membre du groupe "Black in Tech Berlin".

Avant la pandémie de coronavirus, "Black in Tech Berlin" se réunissait une fois par mois. Ces derniers temps, les membres communiquent virtuellement. L’organisation a changé, mais la motivation et la détermination sont toujours aussi fortes.

"Parfois, je me demande : est ce que ma couleur de peau a été un frein à mon embauche? Cela me traverse encore l'esprit, mais pour y faire face, j'essaie d'aiguiser mes compétences, de me perfectionner, de telle sorte que lorsqu' une opportunité se présente, je puisse montrer de quoi je suis fait et je fais un excellent travail", ajoute, une autre membre du groupe, Ansela Manful.

Berlin est souvent considéré comme l'endroit incontournable pour faire carrière dans la technologie. Certains membres de "Black in Tech Berlin" sont nés en Allemagne, d’autres s’y sont installés depuis quelques années. Ils sont originaires notamment du Ghana, du Kenya et des Etats-Unis.