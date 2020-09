Liberia: Le président Weah appelle à durcir les lois face à une «épidémie» de viols

Le président George Weah a appelé à durcir les lois du Liberia lors d'une conférence de deux jours, ouverte mardi, et qui s'est poursuivie mercredi en présence de son prédécesseur, Mme Ellen Jonhson Sirleaf, de représentants d'organisations féminines, de l'ONU et de chefs traditionnels.

«L'amélioration et le durcissement des lois en vigueur et des politiques de prévention et de lutte contre les violences sexuelles réduiront la fréquence des viols» et d'autres maux liés au genre, a déclaré M. Weah.

Il a appelé les participants à «chercher les meilleures pratiques» pour «mettre fin aux viols, dans le pays qui fait face à «une alarmante recrudescence» des cas.

Le Liberia subit «une épidémie de viols à côté de la pandémie de coronavirus», a-t-il dit.

Le pays est depuis quelques semaines le théâtre d'une mobilisation des Libériennes face au viol, mais aussi de protestations contre l'inaction reprochée au gouvernement et au président.

«Nous avons enregistré plus de 600 cas de viol entre juin et août», avait dit fin août Margaret Taylor, directrice de l'ONG Women Empowerment Network œuvrant pour les droits et l'émancipation des femmes.

Rien qu'en mai, entre 80 et 100 affaires de viol ont été recensées, avec l'absence de sanctions contre les auteurs, des hommes adultes connus de leurs victimes dans la grande majorité.