Liban : Le verre pulvérisé de Beyrouth recyclé en carafes artisanales

Au Liban, le verre pulvérisé dans l’explosion de Beyrouth est recyclé en carafes et bocaux.

Le 4 août dernier, le port était dévasté par une double explosion. Les baies vitrées et devantures de boutiques ont volé en éclat à travers la capitale et ses banlieues. Depuis, des associations et des volontaires se sont mobilisé pour récupérer le verre qui jonchait les maisons et crissait sous les semelles dans quasiment toutes les rues.

"Nous avons des tas de déchets qui s'entassent à Beyrouth. Ils tous sont mélangés. Le verre, les gravats et le métal sont mélangés à des déchets organiques et autres, ce qui n'est pas sain", déclare Anthony Abdel Karim, un des volontaires en charge de coordonner la collecte du verre.

Un mois après le drame ayant fait plus de 190 morts et 6 500 blessés, des camions approvisionnent toujours deux usines familiales de Tripoli. Au total, 58 tonnes de verre ont déjà été récupérées sur les plus de 5 000 tonnes que l’explosion aurait fait souffler.

Matière première

Ziad Abichaker, militant écologiste qui dirige l'entreprise de recyclage Cedar Environmental, a souhaité participer à cette initiative. "Après l'explosion, nous nous sommes dits que nos industries locales devraient bénéficier d'une partie du verre brisé, en tant que matière première. J'ai donc contacté ces gars et j'ai mis en place un plan pour qu'ils puissent juger de la qualité du verre brisé. Et voir s'il pouvait couler dans leur équipement et leur installation industrielle. Ils ont dit "oui" et nous leur avons déjà envoyé environ 25 tonnes jusqu'à présent."

Les éclats tranchants sont d'abord mis un tamis pour les séparer des cailloux et du sable, avant de les transporter dans four. Une fois fondue, le verre se transforme en pâte élastique qui est utilisée par un souffleur pour donner forme à de gros bocaux, mais aussi ces carafes bombées surmontées d'un long col étroit, typiques de l'artisanat libanais.