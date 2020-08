Les fans du Barça veulent retenir Messi

Plus d'une centaine de supporteurs espagnols se sont retrouvés mardi soir, devant le stade du Camp Nou à Barcelone, pour protester contre le possible départ de l'idole, Lionel Messi. Les fans blaugrana ont demandé la démission du président Josep Bartomeu et de tout le conseil d'administration, espérant que la star argentine change d'avis et reste finalement en Catalogne.

"Ce qui est étrange, assure ironiquement le journaliste Adrià Corchero, c'est qu'il n'ait pas quitté le club plus tôt. C'est absolument scandaleux ce que fait ce conseil d'administration depuis 2010. Ils ont poussé vers la sortie toutes les personnes de valeurs au club. Il y a eu Guardiola, Johan Cruyff et maintenant c'est au tour de Messi. Imaginez que ce champion va quitter le club sur une honteuse défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions de l'UEFA."

Pour Sergi Riera, un restaurateur de 36 ans, "l'histoire ne peut pas se terminer ainsi. Messi est la dernière fierté du club. Les dirigeants doivent intervenir et même démissionner pour le faire revenir sur sa décision."

Le vestiaire s'est déjà fait à l'idée de le voir partir

Dans le vestiaire du FC Barcelone, le départ de Messi ne semble plus faire aucun doute. Son ancien coéquipier, le défenseur Carlos Puyol, lui a déjà souhaité bonne chance sur les réseaux sociaux.

A un an de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi souhaite partir libre après ses 20 saisons passées au club. Mais le président Bartomeu ne l'entend pas de cette oreille et ne veut lui faire aucun cadeau alors que sa clause libératoire a été fixée à 700 millions d'euros.

Pas sûr pourtant que les arguments présidentiels suffisent à retenir le prodige argentin. Plusieurs clubs européens comme Manchester United, l'Inter Milan ou même le Paris Saint-Germain se verraient bien accueillir le sextuple ballon d'or...