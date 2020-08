L'avenir du Mali en questions après le putsch contre IBK

Le monde entier observe avec attention **la suite des événements au Mali et la gestion de l'après Ibrahim Boubacar Keita.**

Les protestations du peuple malien ont fait le tour de la planète ces dernières semaines. Elles auront été le point de départ de la chute du pouvoir en place. Le 18 août dernier, la junte militaire a poussé le gouvernement vers la sortie et le président Ibrahim Boubacar Keita à été contraint de se rendre à l'évidence. Après sept années à la tête de la République du Mali, ses jours étaient comptés.

L'annonce de son retrait a satisfait les milliers de manifestants portés par la coalition d'opposition regroupée sous le nom de "Mouvement du 5 juin". Ils ne cessaient de demander la démission d'Ibrahim Boubacar Keita, depuis la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler certains résultats des élections législatives et favoriser, selon eux, les membres du parti au pouvoir.

Un nouveau tournant pour le pays

Ibrahim Boubacar Keita définitivement hors-jeu. Quelles sont désormais les perspectives pour le population malienne et un pays qui vient de connaître son deuxième coup d'état en huit ans ?

Pour les plus pessimistes les risques sont grands que le Mali s'enfonce dans le chaos alors que la corruption, la pauvreté et le conflit djihadiste sévissent toujours dans le pays. D'autres, voient là une immense opportunité de repositionner le Mali sur la voie de la croissance et du développement.

C'est l'ambition de la junte militaire qui souhaite un retour rapide au régime civil et qui s'est rapprochée ces derniers jours de la coalition d'opposition. Ces deux alliés de circonstance ont tout intérêt à s'entendre : ils ont désormais l'avenir du Mali entre leurs mains.