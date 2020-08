Les Francais et les Indiens en renfort à Maurice

Trois semaines après avoir échoué sur un récif de l'île Maurice, le vraquier japonais Wakashio, s'était cassé en deux samedi, entre 800 et 1 000 tonnes de fioul ont souillé les côtes.

Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu était en visite à Maurice.

Il a pu discuter avec le premier ministre mauricien Pravind Jugnauth du dispositif antipollution mis en place et de l’état d’avancement des opérations de pompage avec les équipes françaises mobilisées depuis La Réunion.

Une équipe de 10 membres des garde-côtes indiens est également arrivée à Maurice dimanche avec 28 tonnes de matériel.

La France espère pouvoir une déconstruction contrôlée. Cette démarche, plus coûteuse financièrement, serait également plus écologique. La Réunion, voisine de Maurice, doit être associée, via la France, à la future décision. La préservation de la faune et de l'océan Indien sont des enjeux majeurs.